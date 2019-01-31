"مكرونة أوليو الغلابة" تكفي 5 أفراد بتكلفة 6 جنيهات

بدأ الشيف مسعد محمد للو الشهير بـ "ميمو روما" أولى وصفاته من سلسلة وصفاته المعروفة باسم "وصفات الغلابة" كونها تكفي لأسرة تتكون من 5 أفراد وتتكلف مبالغ ضئيلة جدًا.

تعرف هذه الوجبة باسم " أوليو الغلابة" ويتم طبخها كالآتي :

فصين من الثوم على ملعقتين من الزيت يوضع عليه شطة حمراء ويتركا حتى يقدح الزيت ثم يوضع فيها 4 أعواد مقطعة من الجرجير يمكن إضافة ثمرة طماطم مقطعة قطع صغير ثم يضاف كوب من الماء الساخن ويفضل أن يكون الماء الذي تم سلق المكرونة فيه ويتركا لأقل من دقيقة ثم تضاف المكرونة عليه ويقلبا معًا لما يقرب من الدقيقة ثم تقدم.

ويعرف هذا الطبق في إيطاليا "أليو أوليو" إلا أن الشيف ميمو روما أطلق عليه "مكرونة الغلابة" لأن تكلفته بسيطة جدا، طبق مكرونة بتكلفة 1 جنيه، و4 أعواد من الجرجير بنصف جنيه، أي من الممكن أن تطعم أسرة مكونة من 5 أفراد بـ 6 جنيهات فقط.

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