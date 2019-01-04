الاكلات الممنوعة لمرضى الشوكة العظمية

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يعاني الكثير من الأشخاص من مرض الشوكة العظمية وهو عبارة عن ترسب الكالسيوم في دم الإنسان وبالتالي يترتب عليه حدوث نتوء عظمي على منطقة الجانب السفلي من الكعب، وعند إجراء فحص من خلال الأشعة السينية فيظهر الكعب وبه نتوء ومن الممكن أن يمتد هذا النتوء بنسبة تصل لحوالي نصف بوصة، حيث يشعر المريض بدبابيس مغروزة في اللحم يترتب عليها الشعور بألم شديد وخاصة عند المشي والوقوف.

ويرجع السبب وراء هذا الألم لوجود الشوكة العظمية في كلا الكعبين أو إحداهما، وقد يترتب عليها الصعوبة في المشي، ونظرًا لأنها تشكل مشكلة كبيرة لدى الأشخاص المصابة بها فسوف نتعرف من خلال المقال على طرق علاجها والأسباب المؤدية للإصابة بها و كذلك الأكلات الممنوعة للمرضى المصابيين بها.

ماهي أسباب ظهور الشوكة العظمية

يرجع ظهور مرض الشوكة العظمية عند بعض الأشخاص للأسباب التالية:

1- زيادة مفرطة في الوزن بطريقة مفاجئة على سبيل المثال بسبب حدوث الحمل.

2- إرتداء أحذية ضيقة أو أحذية ذات كعب عالي.

3- المشي بدون إرتداء حذاء لفترة طويلة من الوقت.

4- المشي والوقوف لفترة كبيرة من الوقت.

5- كثرة الضغط على منطقة الكعبين والسير بطريقة غير منتظمة لفترة طويلة.

6- ترجع الإصابة بها أيضًا لترسب الأملاح في منطقة أسفل القدم.

ماهي طرق علاج الشوكة العظمية ونصائح للوقاية منها

تعد أفضل الطرق التي يلزم اتباعها للوقاية من هذا المرض هي :

1- الحرص على تجنب الأسباب السابقة التي تؤدي للإصابة بها.

2- الإهتمام بأخذ قسط كافي من الراحة حيث يساعد ذلك على تقليل الضغط على منطقة الكعبين مما يساهم في تقليل الألم المصاحب لمرض الشوكة العظمية.

3- ارتداء أحذية مريحة حيث يساعد ذلك على تقليل الضغط على منطقة القدمين، ويفضل ارتداء الأحذية التي تكون ذات دعامة للقدم بالإضافة لوجود وسادة للكعب بها أيضًا.

4- عمل كمادات من الماء الفاتر أو البارد، حيث تساعد على تقليل الشعور بالألم وخاصة إذا كان الألم المصاحب للشوكة العظمية كبير.

5- الإهتمام بأخذ حقن موضعية يتم الحقن بها في المنطقة الملتهبة والمصابة، حيث تساعد على تقليل الإلتهاب والتخفيف أيضًا من حدة الشعور بالألم.

6- اللجوء لعمل بعض الجراحات وذلك للتخلص من الشوكة العظمية بطريقة نهائية وسريعة.

ومن الممكن أن يتم علاج هذا المرض من خلال بعض الأعشاب الطبيعية وذلك عن طريق دهن المنطقة المصابة بخليط طبيعي يكون عبارة عن زيت الخردل مع زيت الزيتون وزيت حبة البركة ومن الممكن أن يضاف لهذا الخليط كمية من الفلفل الحار المطحون مع القيام بوضع وعمل كمادات من الماء البارد على المنطقة المصابة.

الاكلات الممنوعة لمرضى الشوكة العظمية

من الجدير ذكره أنه للوقاية من خطر الإصابة بمرض الشوكة العظمية يلزم الإبتعاد عن تناول الأطعمة التي تؤدي لزيادة الوزن بطريقة سريعة مع الحرص على تخفيف الوزن لتقليل الضغط على منطقة القدم، مع ضرورة الإهتمام بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض اليوريك ومادة البيورين كاللحوم والضاني والكبد والرنجة والتونة وكذلك الطيور مثل البط والرومي.

مع ضرورة الإهتمام بالإبتعاد عن تناول الأطعمة وكذلك العصائر التي يوجد بها نسبة كبيرة من سكر الفركتوز كالمانجو والتين والمشمش والطماطم والفراولة، كما يجب أيضًا عدم الإكثار من تناول البقوليات مثل الفول والفاصولياء والقرنبيط وكذلك المشروم والمياه الغازية والبيرة، كما يلزم أيضًا الإبتعاد عن تناول المكسرات التي تؤدي لزيادة نسبة اليوريك في الدم وزيادة فرصة الإصابة بمرض الشوكة العظمية.