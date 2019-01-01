انت الان تتابع موضوع معرفة نوع الجنين من الشهر الاول بالسونار والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أن الأكثر الأشياء التي تشغل بال الأم والأب وكل من حول المرأة الحامل في بداية الحمل هو معرفة جنس المولود، حيث أن ذلك الموضوع يصبح حديث العائلة كلها حتى يتأكدوا من جنس الجنين فيما بعد، فتسعى الأم إلى تجهيز الملابس الخاصة بالطفل والتي يتم تحديدها بناء على النوع وأيضا في حالة أن كان لديها أطفال أخرى تتمنى أن يكون لديها الجنس المختلف.

الكشف بالسونار على الجنين

تعد طريقة الكشف على الجنين من خلال السونار من الطرق المتقدمة حيث يمكن من خلال ذلك الجهاز الكشف التجريبي عن موعد حدوث الحمل وتطورات الجنين بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل التي تخص الجنين في الرحم، ومن الممكن أن يتم الكشف بالسونار على الجنين من منطقة البطن أو من خلال الأداة الخاصة بـ السونار المهبلي والتي تعطى رؤية أوضح للجنين خاصة في الأيام الأولى من الحمل.

تحديد جنس الجنين بالسونار

أكدت الكثير من الأمهات خاصة من لديهن أكثر من تجربة حمل على أنه من الممكن الكشف مبكرا عن نوع الجنين من خلال فحص السونار ومن خلال رؤية كيس الحمل بالسونار، فكيس الحمل الخاص بالفتيات يختلف عن كيس الحمل الخاص بالذكور وقد أشارت بعض السيدات على أن كيس الحمل الدائري يدل على أن المولود أنثى ولكن كيس الحمل الذي يكون على شكل هلال أو الشكل البيضاوي يكون المولود ذكر.

وتجدر الإشارة أن تلك الطريقة من الصعب الاعتماد عليها لمعرفة نوع الجنين خاصة خلال الشهر الأول من الحمل ولكنها قد تكون ناجحة بنسبة 50% مع بعض السيدات ولا تؤتي بالنتيجة الصحيحة مع 50% من السيدات، حيث أن الكثير من الأطباء قد يتمكنوا من رؤية نوع الجنين من خلال السونار ولكن في الشهر الثالث من الحمل وخلال الشهر الأول يصبح الأمر كله مجرد تكهنات لعدم نمو الأعضاء التناسلية للجنين والكثير من الأشياء الأخرى التي توضح هويته.

علامات تدل على الحمل في ولد

منذ الأيام الأولي للحمل تظهر على المرأة الكثير من الأعراض التي تشير وبنسبة قوية الحمل في ولد والتي من بينها ما يلي:

1- لا تعاني المرأة من الغثيان خلال الفترة الأولي من الحمل عند الحمل بولد.

2- يصبح حجم الثديين مختلف ولا يتناسب حجمهم مع بعضهم البعض.

3- جفاف في البشرة مع الشعور ببرودة في القدمين.

4- كما تعاني المرأة من نمو سريع للشعر خاصة في منطقة الساقين.

5- ويصبح لون البول في الحمل بولد أقرب إلى اللون الأصفر الفاقع.

6- ملاحظة المرأة أن نومها قد أصبح كثيرا على الجانب الأيسر.

7- مع التقدم في الحمل تصبح البطن متجهة إلى الأمام ومنخفضة الى الأسفل.

8- نبض الجنين الولد أقل من 140 نبضة في الدقيقة الواحدة.

علامات تدل على الحمل في بنت

كما يوجد بعض العلامات المتفق عليها من قبل الكثير من السيدات التي تشير على الحمل في بنت والتي من بينها ما يلي.

1- تصبح المرأة في الأيام الأولي من الحمل أقل نشاطا.

2- خلال الفترة الأولي من الحمل قد تعاني المرأة من كثرة الغثيان ومن الممكن أن يستمر الأمر خلال فترة الحمل.

3- تقبل المرأة بشكل ملحوظ على تناول الحلوى والعصائر حلوة المذاق.

4- البشرة هنا تصبح أكثر نعومة عن الوقت السابق.

5- تقلب المزاج يصبح هو المسيطر العام على المرأة.

6- البول يصبح باللون الأصفر الباهت.

7- كثرة نوم المرأة على الجانب الأيمن.

8- معدل نبضات الجنين تصبح أكثر من 140 نبضة في الدقيقة.

9- شكل البطن يصبح دائري ولكن متجه إلى الأعلى.