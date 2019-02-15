دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تبدأ اختبار نسخة من ويندوز 10 ستطلقها في 2020

أعلنت مايكروسوفت عن بدء عملية اختبار لنسخة جديدة من نظام تشغيلها، ويندوز 10، لكن هذه النسخة ستكون لعام 2020 لأنها ترى حاجة إلى الكثير من الوقت لإجراء الاختبارات على غير العادة، حيث أن الشركة لم تطلق أي من التحديثات الكبيرة لعام 2019 بعد وبدأت بالفعل باختبار نسخة 2020.

وتقوم مايكروسوفت بالعادة بإطلاق تحديثين كبيرين لنظامها في مارس أو أبريل من كل عام ومن ثم أكتوبر أو نوفمبر، وحتى الآن لم تصل أي نسخة للمستخدمين بطبيعة الحال كونها في مراحل اختبار.

وقالت دونا ساركر، مديرة قسم ويندوز، أن نسخة العام القادم تحتاج اختبارات أكثر ووقت أطول، وكتبت: “بعض الأشياء على ويندوز 10 في نسخة 20H1 تتطلب وقت أطول لإتمامها.”

وتطلق مايكروسوفت اسم 20H1 على النسخة التي بدأت اختبارها، وهو اسم يوحي بأنه تحديث 2020 في النصف الأول من العام. وبدأ المطورون بالفعل بالحصول على النسخة لاختبارها لكن كما ظهر فهي لا تحتوي على مزايا جديدة مهمة حتى الآن.

التدوينة مايكروسوفت تبدأ اختبار نسخة من ويندوز 10 ستطلقها في 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.