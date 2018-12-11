رسالة خاصة وقرار رسمي... ماذا تجهز الكويت في الصحراء

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وافق مجلس الأمة الكويتي على إنشاء متنزهات صحرواية صحراویة سیاحیة بعد استعراضه رسالة أمیر البلاد، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تتعلق بما حدث في جلسة استجواب رئیس مجلس الوزراء.

وتضمنت الرسالة الموافق عليها طلب رئیس لجنة شؤون التعلیم والثقافة والإرشاد البرلمانیة النائب الدكتور عودة الرویعي إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الحویلة، بشأن إنشاء تلك المتنزهات إلى لجنة المرافق العامة البرلمانیة بصفتها اللجنة المختصة عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلیة.

واستعرض المجلس ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي أعرب فيها عن خالص ارتیاحه للأجواء الدیمقراطیة التي سادت جلسة الـ27 من نوفمبر الماضي أثناء بحث موضوع الاستجواب المقدم إلى الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء.

وثمن الأمیر في رسالته تفهم المجلس لدعوة الصباح إلى تحكیم العقل وتغلیب مصلحة البلاد العلیا، كما أثنى فيها على المواقف التي أبداها غالبیة أعضاء المجلس.