مصر | بسبب عمود إنارة.. "العناية الإلهية" تنقذ مفتش الأمن العام من الموت في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب عمود إنارة.. "العناية الإلهية" تنقذ مفتش الأمن العام من الموت في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول إصابة العميد محمد مجدي مفتش الأمن العام، في حادث انقلاب سيارته بمركز الحوامدية، وتبين أنه بعد اصطدام سيارته بالرصيف، انقلبت السيارة مرتين، وحال انقلابها للمرة الثالثة اصطدمت بعمود إنارة، ما تسبب في منع سقوط السيارة بالترعة، بمكان الحادث.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، مفاده إصابة مفتش الأمن العام، إثر انقلاب سيارته، بدائرة المركز.

وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير العميد محمد مجدي مفتش الأمن العام، اصطدمت سيارته بالرصيف ما أدى إلى انقلابها مرتين، وإصابته، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

