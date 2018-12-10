وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها الفرنسية لبحث التغير المناخى والتعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، نظيرتها الفرنسية بورون بوارسون، وذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التغيرات المناخية المنعقد بمدينة كاتوفيستيه البولندية. وتبادلت الوزيرتان وجهات النظر فى إطار المفاوضات الجارية، خاصة القضايا الخلافية المهمة مثل تمويل اتفاقية تغير المناخ وصندوق التكيف وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا والقضايا ذات الطابع المشترك. ويعد اللقاء واحدا من أهم لقاءات وزيرة البيئة المصرية نظرا لكون اتفاقية تغير المناخ انطلقت من فرنسا، التى استقال وزير البيئة الأكثر شهرة فى حكومة الرئيس ماكرون، نيكولا لاهو بسبب عدم إحراز أى تقدم فى سياسات مواجهة تغير المناخ.

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