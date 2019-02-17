مزايا يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 17-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة المزايا القابضة (MAZAYA) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -8.51% بما يعادل -6.00 نقطة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 66.81 ، ليستهدف مستوى الدعم 57.82 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 66.81 .