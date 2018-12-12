شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تختتم تداولات الجلسة على تغيرات طفيفة في مجملها سلبية في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء عقب تلاشي معظم المكاسب التي حققتها في مطلع تداولات الجلسة في أعقاب تسعير الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحكومة بسبب تمويله لجدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، الأمر الذي طغى بشكل أو بأخر في نهاية المطاف على تفاؤل الأسواق حيال تقدم المحادثات التجارية الجارية بين واشنطون وبكين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.5%.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع بنسبة 0.22% أي بنحو 53.02 نقطة عند مستويات 24,370.24 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.04% أي بنحو 0.94 نقطة ليختتم عند مستويات 2,636.78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.16% أي بنحو 11.31 ليختتم عند مستويات 7,031.83 نقطة.

بخلاف ذلك، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير 0.09% لتتداول حالياً عند 1,248.30$ موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ 11 من تموز/يوليو الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 1,249.40$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 97.48 موضحاً الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

على الصعيد الأخر، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 1.88% لتتداول عند 51.96$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 51.00$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 14 شباط/فبراير 0.92% ليتداول عند 60.52$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عن 59.97$ للبرميل.