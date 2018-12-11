«هدف» يغطي تكاليف برامج الأكاديمية الوطنية الرائدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دعم وتغطية تكاليف التدريب ومكافأة المتدربات السعوديات لبرامج الأكاديمية الوطنية الرائدة، التي يجري تأسيسها حاليا وفق أنظمته، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين «هدف» وشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، بهدف تدريب الكوادر النسائية السعودية وتهيئتها لسوق العمل، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعين على «أرامكو» السعودية توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية للأكاديمية، كما ستشارك في تقديم الدعم في عملية ضبط جودة التدريب المقدم من مشغل الأكاديمية.

وطبقا لمذكرة التفاهم، ستزود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأكاديمية بالمعلومات اللازمة بشأن الوظائف المستقبلية المطلوبة في سوق العمل.