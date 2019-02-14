تعرف على سعر عجلات رولزرويس فانتوم

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن رولزرويس فانتوم تتربع على عرش سيارات السيدان فائقة الفخامة دون منافس حقيقية، حيث أن سعرها الباهظ الذي يبدأ عند 420,325$ (1.57 مليون ريال) يعبر عن مكانتها الأكثر رقياً في عالم السيارات، ولكن هذه التكلفة الهائلة تنتقل أيضاً لمختلف أجزائها، وصولاً إلى عجلاتها الألمنيوم المميزة في حد ذاتها.

حسب متجر Wheelbase Alloys الإنجليزي للعجلات والإطارات المختلفة، نجد أن أسعار عجلات رولزرويس فانتوم في أقل درجاتها تبدأ عند 3,120 جنيه استرليني (15,000 ريال)، ولكن نلاحظ بعد ذلك أن الأسعار تنتقل إلى 7,540 جنيه استرليني (36,300 ريال) لعجلات Vossen المصقولة ذات الألوان المخصصة بقياس 24 إنش، قبل أن ترتفع الأسعار وصولاً إلى 12,200 جنيه استرليني (59,000 ريال) في حالة الرغبة بالحصول على 4 عجلات Vorsteiner خماسية الشكل المخصصة ذات لون أسود فائق الجاذبية، وهو ما يقترب من سعر أقل فئات تويوتا كورولا 2019.

هذا ويذكر أن رولزرويس فانتوم تتميز بتقديم أداء عالي للغاية رغم تركيزها الكامل على الفخامة، حيث أنها تأتي بمحرك V12 مزدوج التيربو ذو قوة 563 حصان متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، ما يسمح بالتسارع حتى 100 كم/س خلال 5.1 ثانية فقط.