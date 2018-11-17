كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. شيفروليه تكشف عن سيارتها "كابتيفا 2019" الجديدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينما كان من المخطط إطلاق MG لـSUV جديدة كلياً بالأسواق العالمية خلال العام المقبل، ظهرت السيارة المنتظرة على هيئة الجيل الجديد من طراز كابتيفا حاملاً لعلامة شيفروليه خلال فعاليات معرض بوجوتا للسيارات 2018 في كولومبيا بالأسبوع الماضي.

إجمالاً، هناك 4 نسخ مختلفة من ثالث SUV تأتي من اتحاد سايك-جنرال موتورز-وولينج الصيني الأمريكي، حيث تحمل الأولى اسم باوجون 530، بينما ستحمل الثانية علامة وولينج، أما الثالثة فتكون هي شيفروليه كابتيفا والرابعة والأخيرة SUV جديدة من علامة MG البريطانية المملوكة لمجموعة سايك الصينية.

تحمل كل من نسخ وولينج وباوجون التصميم ذاته، بينما تأتي النسخة الحاملة لعلامة شيفروليه بشبك أمامي مختلف ذو 3 خطوط أفقية متوازية، بما يتبع لغة تصميم الصانعة الأمريكية.

بينما تأتي النسخة الحاملة لعلامة MG بتغييرات كبيرة تميزها، وهو ما يتضمن تحسينات على الداخلية لإضفاء مزيد من الرّقي عليها، مع وجود شائعات باحتمال إطلاق نسخة ذات 8 مقاعد رغم وجود 5 مقاعد فقط بالطراز الأصلي.

تأتي الـ SUV الحاملة لعلامة شيفروليه مع محرك تيربو تشارجر سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصان و230 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، بينما نسخة MG ستحمل محرك تيربو تشارجر سعة 1.5 لتر بقوة 168 حصان و250 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 7 سرعات.

هذا ورغم طرح باوجون للبيع في الصين بالفعل، من المتوقع أن يتم طرح نسخ وولينج وباوجون في أسواقهم الخاصة خلال العام المقبل، بينما تخضع نسخة MG SUV لاختبارات خاصة حالياً قبل أن تصل الأسواق العالمية في النصف الثاني من 2019 بسعر يعادل 73,000 ريال.