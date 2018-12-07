كتب امير فتحي في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:46 مساءً -

بفيديو إباحي.. شاب دنماركي مع صديقته يشعل غضب المصريين فوق الهرم!

أشعل مصور دنماركي، غضب المصريين، بتصويره مقطع فيديو إباحي مع صديقته وهما يتسلقان أعلى هرم خوفو بالجيزة. وأظهر الفيديو لحظة صعود المصور الدنماركي للهرم مع صديقته، في وقت متأخر من الليل، بحسب ما تظهره أضواء المباني، وفي نهاية الفيديو تظهر الفتاة وهي تخلع ملابسها.



وعلق المصور على المقطع عبر حساباته في “إنستغرام ويوتيوب قائلًا: إنه “في أواخر شهر نوفمبر 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفًا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور رحلة الصعود التي استغرقت عدة ساعات، والتي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم”.وشارك المصريون المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسادت حالة من السخط الشديد بين المصريين وعلماء الآثار، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.