دانييلا رحمة تستبدل مساحيق التجميل بالطين.. شاهدوا ماذا فعلت – بالفيديو

متابعة الخليج 365: خلال زيارتها الأولى للأردن، أصرّت الممثلة دانييلا رحمة على التخلّي عن مساحيق التجميل العالمية للإهتمام بالبشرة، وإختبار تجربة جديدة يقوم بها الكثير من الناس لدى زيارتهم للبحر الميت.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت دانييلا رحمة في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق الصور إنستغرام وهي تستخدم الطين على شاطئ البحر الميت للعناية ببشرة وجهها وجسدها.

ورغم أن البعض إعتبر ما قامت به دانييلا رحمة غريباً، إلا أنّها وصفت التجربة بعبارة ” من أحلى التجارب اللي اختبرتها بمنطقة البحر الميت بـالأردن”.