كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي لفيلم “Everybody Knows”

متابعة-سنيار: أصدرت “Focus Features” إعلانًا رسميًا للفيلم الجديد “Everybody Knows”، وهو من بطولة Penélope Cruz و Javier Bardem و Ricardo Darín.

تدور الأحداث حول (كارولينا) وهي امرأة إسبانية تعيش في بوينس آيرس بالأرجنتين، تعود مع زوجها الأرجنتيني وأطفالهما إلى مسقط رأسها في مدينة خارج مدريد بإسبانيا لحضور حفل زفاف أختها، لكن الرحلة تتحول لتصبح مزعجة بسبب الأحداث الغير متوقعة والتي تسببت في إظهار الأسرار إلى العلن.

الفيلم من بطولة بينيلوبي كروز، خافيير بارديم، باربرا ليني، ريكاردو دارين، إدوارد فرنانديز، وروجر ساساماجور، وسيصل إلى دور العرض في فبراير 2019.