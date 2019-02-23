الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في جبهة حرض بمحافظة حجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حررت قوات الجيش اليمني، السبت، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية حرض بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، بعد معارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته حررت عددا من المواقع والتلال الاستراتيجية؛ أهمها تلة سيّان والتلة السوداء غربي مدينة حرض.



وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا من عناصر مليشيا الحوثي في المواجهات، فيما فر آخرون إلى مدينة حرض.

وذكر أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من ضبط أسلحة متنوعة كانت لدى الانقلابيين.



ولفت إلى أن طيران التحالف نفذ غارتين جويتين على مواقع المليشيا، قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من قبل قوات الجيش.



وكانت قوات الجيش اليمني قد سيطرت، خلال الفترة الأخيرة، على العديد من المواقع في مديرية حرض المحاذية للحدود السعودية، مكبدة الانقلابيين المدعومين من إيران خسائر بشرية ومادية كبيرة.

