"الخليج": صرخة أبناء القدس للنفير من أجل عروبة المدينة في مواجهة محاولة تهويدها

ذكرت صحيفة خليجية، أن صرخة أطلقها أبناء القدس؛ للنفير من أجل عروبة المدينة في مواجهة محاولة تهويدها..

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "الصرخة ترجمها على الفور آلاف من المصلين، الذين التقوا في رحاب المسجد الأقصى وساحاته؛ رداً على قيام جنود الاحتلال بإغلاق «باب الرحمة» للحؤول دون دخول المصلين لأداء الصلاة في المسجد المجاور، فيما يتواصل تدنيس المستوطنين لحرمته.

واضافت ان المقدسيين كانوا على الدوام الحراس الأمناء على المدينة، دافعوا عنها طويلاً، واسترخصوا الدماء من أجلها وما بخلوا، وما زالوا على العهد في خط الدفاع الأول عنها؛ رغم ما تواجهه من نكران ذوي القُربى، الذين لا يلتزمون بقول الرسول الكريم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى».

وخلصت الى ان القدس تواجه اليوم، كما في كل يوم جريمة جديدة يرتكبها العدو المغتصب، كان آخرها قيام الاحتلال وقطعان مستوطنيه باستباحة الحرم القدسي، ومهاجمة حماته وحراسه، واعتقال بعضهم، ومن ثم إغلاق باب الرحمة، الذي دخل منه السيد المسيح إلى المدينة؛ حيث يزعم الصهاينة أنه إرث يهودي، ويعد إحدى بوابات الهيكل المزعوم فيما يسعى العدو«الإسرائيلي» لتثبيت ادعاءاته وترهاته التوراتية؛ من خلال فرض أمر واقع مزور على المدينة؛ لكنّ المقدسيين على العهد والقسم..لن يسمحوا بأن يحقق العدو أحلامه ولو على أجسادهم