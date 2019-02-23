شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأفغاني يقتل 27 مسلحا في عمليات عسكرية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 مساءً, 23 فبراير 2019 م المناطق - وكالات قُتل 27 مسلحاً خلال عمليات برية وغارات جوية، نفذها الجيش الأفغاني في أربعة أقاليم مختلفة من البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم نقلاً عن وزارة الدفاع في بيان لها، أن عشرة مسلحين قُتلوا وأصيب 11 آخرون، خلال غارات جوية نفذها الجيش الأفغاني في منطقة أندار بإقليم غزني, فيما قتل ثمانية مسلحين، خلال غارات جوية بمدينة تارينكوت بإقليم أوروزجان وتم أيضاً تدمير بعض الأسلحة والذخائر.

وأكدت الوكالة مقُتل خمسة مسلحين على الأقل خلال غارات جوية في إقليم هلمند ،إضافة لتدمير اثنين من مخابئهم، ودراجة نارية وبعض الأسلحة والذخائر, كما قُتل أربعة مسلحين على الأقل خلال الغارات الجوية المماثلة بمنطقة “باراكي باراك” بإقليم لوجار.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأفغاني يقتل 27 مسلحا في عمليات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.