انفجار يهز نيجيريا قبيل افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات

وكالات :

أفادت مصادر محلية نيجيرية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في مدينة مايدوجوري بشمال شرق البلاد، قبيل افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت المصادر إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية صباح اليوم من دون أن يعرفوا سببها، في المدينة التي شهدت هجمات عديدة لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات السبت الماضي 16 فبراير، بيَّد أن مفوضية الانتخابات المستقلة أرجأت موعد الانتخابات لمدة أسبوع قبيل ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع، بدعوى وجود أسباب لوجستية تعوق إجراء الاستحقاق الانتخابي في ذلك اليوم.

