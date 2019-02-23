بلجيكا أئمة يتدارسون النموذج المغربي للتدين

نظمت سفارة المغرب ببلجيكا، لقاء حضره أزيد من 500 من الأئمة والقيمين الدينيين ورؤساء جمعيات المساجد ببلجيكا، تناول فيه المنظمون النموذج المغربي المتفرد للتدين، والذي استمر لقرون بفضل اعتماده على الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام السمحة.

وفي هذا الإطار، أكد الطاهر التوجكاني، رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، على الدور الذي يضطلع به الأئمة والقيمين الدينيين في تأطير مسلمي الجالية المغربية في الخارج، وخاصة في بلجيكا، وتلقينهم مبادئ الإسلام الصحيحة البعيدة عن المفاهيم المغلوطة التي أدت إلى انحراف بعض الشباب.

داعيا أفراد الجالية المغربية ببلجيكا إلى وحدة الصف وتنسيق الجهود من أجل رفع التحديات التي تواجه هذه الأخيرة في بلاد المهجر، مشددا على أن “الوحدة ضرورة حتمية وشرعية في ظل عصر التكتلات الذي يعيش في خضمه العالم الإسلامي”.