البيت الأبيض: ترامب يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الصيني اليوم

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، الذي يقود محادثات التجارة مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

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