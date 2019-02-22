الرئيس السوداني يؤكد ثقته في لجنة التحقيق حول الاحتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، ثقته في لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موجها الأجهزة الحكومية والمؤسسات المعنية بالتعاون معها.



والتقى البشير، الخميس، رئيس لجنة التقصي وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، واطلع على مجريات التحقيقات في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات.

وأوضح سالم في تصريحات عقب اللقاء، أن الرئيس البشير أعلن دعم السودان لجهود وزارة العدل كافة لتعزيز سيادة حكم القانون وتطوير حقوق الإنسان.

وأشار إلى تقديمه شرحاً شاملاً للرئيس البشير حول خطة الوزارة للإصلاح القانوني، ومراجعة القوانين المعنية بالحقوق والاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور.

وأضاف، "أطلعت البشير على أداء لجنة تقصي الحقائق"، وتابع "لجنة تقصي الحقائق اطلعت على تقارير الجهات المعنية، وعقدت سلسلة من اللقاءات، شملت النائب العام، ووزير الداخلية".

وتابع "ستنتقل اللجنة إلى الولايات التي شهدت أحداثاً، وفتحت مكتباً بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات من الجمهور".

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية منددة بالأوضاع الاقتصادية وتدعو لتنحي الحكومة، راح ضحيتها 31 شخصاً حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تتحدث منظمات وقوى سياسية عن سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الاحتجاجات.