شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بينهم مصري.. أخطر 10 مطلوبين لـ”FBI” وتفاصيل جرائمهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة (FBI) قائمة بأهم 10 مطلوبين لديه، مشجعا المواطنين على الإدلاء بمعلومات تفضي إلى القبض على مجرمين خطرين، وفقا لقناة “الحرة”. بادروش كمار: هندي الجنسية (29 عاماً)، قتل زوجته في 2015 بولاية ميرلاند. لامونت ستيفنسن: أمريكي (44 عاما)، قتل امرأة وكلبها في 2014 في نيوجيرسي. جيسون براون: أميركي يعتقد أن عمره (50 أو 48 عاماً)، بالرغم من أنه يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي إلا أنه ارتكب جرائم قتل وسطو مسلح في عام 2004 في أريزونا. ماريو فلوريس: من هندوراس ولديه أسم آخر هو ألكسيس، يعتقد أن عمره (44 أو 39 أو 37 عاما)، خطف وقتل طفلة عمرها خمس سنوات في عام 2000 بولاية بنسلفانيا. سانتياغو ميديروس: أمريكي (28 عاماً)، قتل شخصين في إطلاق نار عشوائي في 2010 بولاية واشنطن. روبرت فيشر: أمريكي (48 عاماً)، قتل زوجته وطفليه وفجر منزلهم في 2001 بأريزونا. أليخاندرو كاستيلو: أمريكي (21 عاماً)، قتل زميلته في العمل في 2016 في نورث كارولاينا. غريغ كارلسون: أمريكي (38 عاماً)، نفذ عدة اعتداءات جنسية تحت التهديد بالسلاح عام 2017 في كاليفورنيا. ياسر عبد السيد: مصري الجنسية من مواليد عام 1957 في سيناء، قتل ابنتيه بالرصاص في عام 2008 بولاية تكساس. رافائيل كارو كوينتيرو: مكسيكي، يعتقد أن عمره بين 67 و 64 و56 عاما، هو المطلوب الأخطر وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالية الذي وصفه بعراب تجارة المخدرات في المكسيك ومتهم بقتل عميل فيدرالي أميركي في 1985.

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