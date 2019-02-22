العثور على أكبر مقبرة جماعية لضحايا قتلهم "داعش" قرب الرقة السورية

تم العثور، في ضواحي ​مدينة الرقة​، شمالي ​سوريا​، على مقبرة تضم نحو 3500 جثة لضحايا تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على هذه المدينة.

وعلم رجال الإنقاذ بموقع هذه المقابر الشهر الماضي، أي بعد أكثر من عام على سيطرة ​القوات​ المدعومة من ​الولايات المتحدة​ على مدينة الرقة التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، ومع اقتراب هذه القوات من السيطرة على آخر بقعة لمقاتلي التنظيم في الباغوز جنوبا.

وقد تم تحديد ثماني مقابر جماعية أخرى على مشارف المدينة، بما فيها واحدة أطلق عليها اسم "بانوراما" تم إخراج أكثر من 900 جثة منها.