بالفيديو.. ظهور نادر لبوتفليقة لهذا السبب

بوتفليقة - أرشيفية

أدى، مساء أمس الخميس، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الجزائري الجديد القسم أمام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وجرت مراسم أداء اليمين بحضور عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وأحمد أويحيى رئيس الوزراء، والطيب لوح وزير العدل، إضافة إلى سليمان بودي رئيس المحكمة العليا

بالجزائر.

وأظهر فيديو للتلفزيون الجزائري مساء أمس الخميس، مراسم أداء الطيب لوح اليمين أمام الرئيس الجزائري، الذي شكل ظهوره حدثاً نادراً بسبب وضعه الصحي، ويعد ذلك بحسب المتابعين تفنيداً للشائعات التي راجت مؤخراً حول

غيابه.

وكان آخر ظهور لبوتفليقة مع نهاية ديسمبر الماضي عند توقيعه موازنة الجزائر لعام 2019، بحضور وزراء حكومته.

وأعلن الرئيس الجزائري في 10 فبراير الماضي عن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، وسط توقعات بفوزه بولاية خامسة، وتنتهي ولايته الحالية وفقاً للدستور في 27 أبريل المقبل، ويعد الرئيس السابع منذ استقلال الجزائر عام 1962.