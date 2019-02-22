دبلوماسي أمريكي: واشنطن والرياض حليفان يضمنان استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدبلوماسي الأمريكي روبرت جوردون سفير الولايات المتحدة الأسبق في المملكة العربية السعودية، إن العلاقات بين واشنطن والرياض تاريخية واستراتيجية، وأن استقرارها يخدم أمن المنطقة ويرسي الطمئنينة داخلها.
وأضاف جوردون، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن التعاون بين البلدين كان مثمرا في الحرب على الإرهاب بأفغانستان، فضلا عن محاربة تنظيم القاعدة واستئصال خلاياه من الشرق الأوسط.
وأكد "جوردون" أن الولايات المتحدة تعي أهمية ما تقوم به السعودية والتحالف العربي في اليمن، وأنها حريصة على دعم حليفتها في حربها ضد الحوثيين.
وسلط السفير الأمريكي الأسبق في السعودية الضوء على الدعم الاستخباراتي واللوجستي التي تقدمه واشنطن للتحالف العربي في اليمن، ودوره في الحد من تمادي نفوذ الحوثيين.
وأشاد "جوردون" بالتوجه الإصلاحي للملكة العربية السعودية القائم على الاستفادة من فلسفة الإمارات في تحديث الدولة.
وأشار إلى أن الجميع يلاحظ التغيرات الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدفع عجلة التنمية في بلاده.
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