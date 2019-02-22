بعد هدية إسبانيا للمغرب.. نقابة الفنون تشكر الملك فيليبي السادس

شكرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ملك إسبانيا، بعد قرار منح مسرح سيرفانتيس للمغرب، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التفاوض بين البلدين، وذلك قبل أن يتم رسميا المصادقة على التفويت خمس أيام من زيارة الملك الإسباني فيليبي السادس وعقيلته ليتيثيا للمغرب.
واعتبرت النقابة أن قرار ملك اسبانيا منح المسرح الكبير “سيرفانتيس” في طنجة يعبر عن عمق ومتانة “العلاقة والصداقة بين المغرب وإسبانيا”، معبرين عن أملهم في أن تعود “التحفة المعمارية والثقافية إلى سابق عهدها بعد سنوات من الإغلاق”.
ويعتبر المسرح الكبير سيرفانتيس بطنجة إحدى أكبر وأشهر المعالم الإسبانية في الخارج، إذ شيد قبل 106 سنوات، كما أن طاقته الاستيعابية تبلغ 1400 شخص، وكان في البداية في ملكية أسرة إسبانية، قبل أن يفوت إلى الحكومة الإسبانية بقيادة ميغيل بريم ودي ريبيرا سنة 1928.
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