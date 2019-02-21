20 قتيلاً بانفجار استهدف عمال حقل نفطي في سوريا

قتل 20 شخصاً على الأقل، اليوم الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا، استهدف شاحنة تقل عمالاً من حقل "العمر" النفطي بينما كانت ترافقه قوات سوريا الديموقراطية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واتهمت قوات سوريا الديموقراطية، التي تحاصر تنظيم داعش الإرهابي حالياً في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في المنطقة ذاتها، "خلايا" تابعة للإرهابيين بالوقوف خلف الهجوم، وفق ما أفاد متحدث باسمها.

وأحصى المرصد مقتل 14 مدنياً من عمال حقل "العمر" بالإضافة إلى ستة من عناصر قوات سوريا الديموقراطية جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفتهم لدى مرورهم في بلدة "الشحيل" في ريف دير الزور الشرقي.

واتهم المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين "خلايا" تابعة للتنظيم المتطرف بتنفيذ التفجير، قال إنها "تحاول إعاقة التقدم في الباغوز".

وقال عفرين، بينما كان يوجد حقل "العمر" النفطي، إن مدنيين غالبيتهم عمال وعسكريون في عداد القتلى، من دون إعطاء حصيلة.

وشن التنظيم المتشدد، خلال الأيام الأخيرة وفق عفرين، "هجمات على المقاتلين في الخطوط الخلفية عن طريق تنفيذ اغتيالات ومفخخات" تستهدف حتى المدنيين.

وضيقت قوات سوريا الديموقراطية تدريجياً الخناق على الجيب الأخير للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا، حيث باتت تحاصره داخل بلدة "الباغوز"، إثر هجوم بدأته بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سبتمبر.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية في أكتوبر 2017 على حقل "العمر" النفطي، بعد طرد التنظيم منه. وتتخذ من جزء منه قاعدة عسكرية لقواتها تزامناً مع استئناف عملية إنتاج النفط بعد إعادة تأهيله.