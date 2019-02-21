منتخب قطر يطمح لمباريات كبيرة تحضيرا لبطولة كوبا أميركا 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطمح منتخب قطر، المتوج بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم، مؤخرا، على حساب المنتخب الياباني، لخوض مباريات ودية ضد منتخبات كبيرة في القارة الأميركية بهدف التحضير للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019.

ومن المتوقع أن تواجه قطر المنتخب البرازيلي، المتوج بلقب كأس العالم 5 مرات، آخرها عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، أو منتخب أورغواي الذي يضم في صفوفه بعض اللاعبين المميزين على غرار إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، ولويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني.

وإضافة إلى المنتخبين الكبيرين في القارة الجنوبية، يسعى العنابي لمواجهة بعض المنتخبات هناك في الأميركيتين، على غرار كولومبيا وبنما وكذلك الولايات المتحدة.

وصرح مدرب منتخب قطر، فيليكس سانشيز، في حفل أقيم في الدوحة، على هامش تتويج الأدعم بلقب آسيا في الأول من شهر شباط/ فبراير: "نحن بحاجة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات، لكن من المؤكد أننا بحاجة للعب بعض المباريات".

وأضاف: "قمنا بتحضير قائمة محتملة لبعض المنتخبات التي نود مواجهتها، لكن علينا معرفة إذا ما كانوا قادرين على ذلك أيضا".

وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أن المباراة الودية الأولى قد تكون في الأول من شهر حزيران/ يونيو، وأن المنتخب الذي سيلاقيه العنابي قد يكون من أميركا الجنوبية، "سيتم الإعلان عن هويته في أقرب فرصة ممكنة".

تجدر الإشارة إلى أن قطر جاءت في مجموعة تضم الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي، مع العلم أن البطولة تنطلق بتاريخ 15 حزيران/ يونيو المقبل.

وتتجهز قطر التي تضم عناصر شابة ومميزة، لاستضافة مونديال 2022، مع العلم أن الاتحاد المحلي للعبة يعمل على تجهيز عقد جديد للمدرب سانشيز بعد الإنجاز الآسيوي.