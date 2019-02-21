أوروبا: هجوم إلكتروني على مؤسسات حقوقية وغير ربحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "مايكروسوفت"، يوم أمس الأربعاء، أنها اكتشفت تسللا إلكترونيا استهدف مؤسسات حقوقية ومراكز أبحاث ومنظمات غير ربحية في أوروبا وأنها تعتزم إتاحة خدمة لأمن الإنترنت في عدة دول لسد الثغرات الأمنية.

وقالت الشركة على مدونتها إن عمليات التسلل الإلكتروني وقعت في الفترة بين شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر عام 2018، واستهدفت موظفين في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية والمقار الأوروبية لمعهد آسبن وصندوق مارشال الألماني.

وأضافت الشركة أنها اكتشفت هذا التسلل من خلال مركز المعلومات الخاص بالتهديدات ووحدة الجرائم الرقمية، وكليهما تابع لها، كما وأن التسلل استهدف 104 حسابات لموظفين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وصربيا.

وأوضحت مايكروسوفت أنها ستتيح خدمة أمن الإنترنت "أكاونت غارد" في 12 سوقا جديدة في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا لمساعدة العملاء على تأمين حساباتهم.

وأضافت أن الخدمة ستتاح أيضا في السويد والدنمرك وهولندا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا.