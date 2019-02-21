انت الان تتابع تفاصيل خبر مسودة أوروبية ترفض انضمام تركيا للاتحاد.. كيف ردت أنقرة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 11:22 صباحاً - أعلنت تركيا رفضها لما تضمنته "مسودة تقرير التقدم الخاص بتركيا للعام 2018" التي تم قبولها بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام تركيا للاتحاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي آقصوي، في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، تعليقًا على الأمر.

وقال آقصوي في بيانه "ما ورد في مسودة التقرير الذي يعتبر بمثابة توصية، وليس ملزمًا قانونيًا، من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام بلادنا للاتحاد الأوروبي، أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

وناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، مساء الأربعاء، مسودة التقرير السنوي المتعلق بمدى تحقيق تركيا المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.

وأجرت اللجنة المذكورة تعديلات على مسودة التقرير، وقبولها بعد موافقة 47 نائبًا عليه، ورفض 7، وامتناع 10 عن التصويت.

مسودة التقرير التي تتضمن "مقترحًا" بتعليق الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي لمحادثات انضمام تركيا للاتحاد، من المنتظر أن يعرض أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي للتصويت عليه يوم 13 مارس المقبل.

وبيّن آقصوي أن أول مسودة لتقرير البرلمان الأوروبي عن تقدم تركيا تم إعلانها في 14 ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير، خلال اجتماعات لجنة التوافقات.

وأشار الدبلوماسي التركي إلى مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على مسودة التقرير التي تم التوافق عليها، لافتاً إلى أن المسودة ستعرض على الجمعية العامة للبرلمان المذكور التي من المنتظر أن تعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس أو من 25 إلى 28 من ذات الشهر.

وأردف آقصوي قائلاً "المزاعم الواردة بالتقرير، والتي لا أساس لها، مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاهنا".

وتابع: "لقد قمنا وما زلنا نقوم بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة التقرير، وبمقترحات التعديل التي من الواضح أنها قدمت من خلال مقاربات غير متسقة. وشرحنا لأعضاء البرلمان الأوروبي، عملية الإصلاح الحالية، والتطورات التي حدثت بالتزامن مع تحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي".

واستطرد: "ورغم كل هذا فإنه لمن المحزن أن نرى أن مسودة التقرير لا زالت تتضمن ادعاءات ومزاعم لا أساس لها أثارتها الجهات المعادية لبلادنا، ونأمل أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة التقرير، لتخرج النسخة النهائية منه بعد التصديق عليها في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في شهر مارس، واقعية، ومحايدة، ومشجعة".

وأكّد متحدث الخارجية التركية "نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة، ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أمام محادثات انضمام تركيا للاتحاد، وليس تعليقها".

وبيّن أن "عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء"، مضيفًا "وفي هذا السياق نأمل أن يلتزم البرلمان الأوروبي الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وشعوبه، أن يفي بالتزاماته تجاه تركيا الدولة المرشحة للانضمام"

ورغم قبول الاتحاد الأوروبي ترشح تركيا لعضويته عام 1999، وضع الأوروبيون العديد من الشروط والعراقيل أمام أنقرة تعثر مفاوضات العضوية بين الطرفين.