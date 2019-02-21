شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم البرلمان ": رفع رواتب المعلمين أبرز أولويات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن اللجنة حريصة خلال الفترة القادمة، على تحسين وضع المعلمين ما سيكون له أثره الإيجابى على المنظومة التعليمية ككل ، مؤكدا أن الدولة تتبنى برنامجا طموحا لتطوير التعليم والبرلمان على معاونتها فى ذلك .
وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، لـ"الخليج 365 " إلى أن اللجنة فى اتصال مستمرة مع الجهات المسئولة لحل مشكلة انخفاض رواتب المعلمين، مؤكدا أن هذه القضية ستشغل حيز كبير من مناقشات اللجنة بموازنة قطاع التعليم للعام الجديد 2019 / 2020 .
ولفت "هاشم " أن الزى المدرسى للمعلمين مبادرة طيبة من بعض المحافظات، ولم تقره من الوزاره رسميا ، معتبرا أنه لا ضرر من تنفيذها لكنها ليست إلزامية على جميع المعلمين بمحافظات الجمهورية .
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