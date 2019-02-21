مهاتير محمد: النزاع التجاري بين أميركا والصين يؤثر على ماليزيا

إن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين يؤثر بالفعل على بلاده.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الماليزي سيزور الصين في أبريل القادم.

وأضافت أنه سيركز خلال الزيارة على مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013، وتهدف لتطوير وإنشاء طرق وممرات تجارية تربط أكثر من 60 بلداً.

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