زعيم المعارضة الفنزويلية يتوجه إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال المساعدات الأميركية

يغادر المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة، كراكاس، الخميس على رأس حشد من أنصاره متوجهاً إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال مساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى بلاده ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو السماح بدخولها، كما أعلن مكتبه.

وقال مكتب جوايدو في رسالة إلى الصحافيين إنّ "نوّاباً من الجمعية الوطنية سيرافقون الرئيس خوان جوايدو ضمن القافلة".

وكان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نصّب نفسه الشهر الماضي رئيساً للجمهورية بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسين دولة رئيساً انتقالياً.

وتعهّد جوايدو إدخال المساعدات الإنسانية الأميركية المكدّسة على حدود فنزويلا السبت، متحدّياً بذلك الرئيس الاشتراكي.

ولا تزال القيادة العسكرية في فنزويلا موالية لمادورو، وقد منعت حتى الآن إدخال المساعدات من كولومبيا.

ويرفض مادورو السماح بإدخال المساعدات الأميركية على الرغم من الحاجة الماسّة إليها، مبرّراً رفضه بأنّ هذه المساعدات هي ستار لخطة أميركية للتدخل في بلاده.

والثلاثاء حذر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو من أنّ القوات المسلحة "منتشرة في حالة تأهب على طول الحدود، لمنع أي انتهاك لسلامة أراضيها".