إسناد عسكري من الجيش اليمني والتحالف لقبائل حجور ضد الحوثي في حجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توسعت رقعة المعارك ضد مليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن، وذلك بعد أن شنّت قوات الجيش اليمني الوطني بإسناد من التحالف العربي، عملية هجومية على مواقع الانقلابيين في مديرية "مستبأ"، كإسناد للانتفاضة العسكرية التي بدأتها قبائل حجور في مديرية "كشر".



وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش اليمني الوطني مسنودة بالتحالف العربي نفذت هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في أطراف مديرية "مستبأ" بالتزامن مع تصاعد وتيرة المعارك في حجور.

وأسفرت المعارك عن مقتل 10 حوثيين وإصابة آخرين، فضلا عن أسر عنصرين حوثيين، وفقا للمصادر.



في السياق ذاته، شهدت بلدة "حجور" معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي حاولت تنفيذ عمليات تسلل من 3 محاور، تم إفشالها جميعا، وفقا لمصادر قبلية لـ"العين الإخبارية".



وقالت المصادر إن المليشيا الانقلابية شنت هجوما استمر لمدة 9 ساعات في المحور الجنوبي لبلدة حجور قبل أن تتمكن المقاومة من التصدي لها وتنفيذ هجوم معاكس من اتجاه قرية "بني رسام" ومنطقة "النيد أفلح الشام".



وتمكنت المقاومة الشعبية خلال المعارك من السيطرة على 3 مواقع استراتيجية، كانت تحت سيطرة الحوثيين وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى.



ووفقا للمصادر، تمكنت المقاومة الشعبية من اغتنام 13 قطعة كلاشينكوف للحوثيين و3 قذائف أر بي جي، فيما خسرت أحد مقاتليها الذي قتيل بنيران الحوثيين.



وجراء هزائمها الكبيرة، لجأت المليشيا الإرهابية إلى قصف المناطق المأهولة بالسكان في مديرية "كشر"، حيث استهدفت منازل المواطنين في قريتي "قرايات" و"الطواية" بقذائف الدبابات، وهو ما جعل مقاتلي القبائل المجاورة يتضامنون مع المدنيين، ويتوافدون للدفاع عن "حجور" من العدوان الحوثي، وفقا للمصادر.



وقوبلت جرائم القصف والحصار الحوثي على بلدة "حجور" بتنديد واسع من الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية، فيما اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أفعال الحوثيين بأنها "جرائم حرب".



وحيّا مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري، الأربعاء، "البطولات الكبيرة التي يسطرها أبناء حجور ضد الصلف الحوثي"، وأكد دعم الشرعية والتحالف العربي لهم ضد الحوثيين.