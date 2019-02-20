نجلة النائب العام المصري الراحل: "إخواني" سرق حسابي بفيسبوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محاولات مستمرة من جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة، والعمل على طمس الحقائق، وهو ما أكدته المستشارة مروة ابنة الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام المصري الراحل، حيث قالت إن أحد عناصر الجماعة الإرهابية مقيم في تركيا اخترق حسابها في يوم إعدام المتورطين باغتيال والدها، وذلك لنشر أخبار كاذبة تهدف لإثارة البلبلة بين أوساط الشعب المصري.

وأكدت نجلة المستشار هشام بركات أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تم اختراقه بطريقة ممنهجة من قبل الجماعات الإرهابية، بالتزامن مع يوم تنفيذ حكم الإعدام على قتلة والدها؛ وهو ما تسبب فى إثارة بلبلة لدى الرأى العام المصري.





وقالت المستشارة مروة هشام بركات ابنة النائب العام السابق لـ“العين الإخبارية": "لن أعلق على أحكام القضاء النافذة، وبالنسبة لما نشر على حسابي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بخصوص تفاصيل القضية والحكم هو أمر غير سليم، نظرا لتعرض حسابي للسرقة".



من جانبه، أكد المستشار محمد هشام بركات نجل المستشار الشهيد هشام بركات، اختراق صفحة شقيقته على "فيسبوك"، مشددا على أن جميع المنشورات التي تم تداولها منسوبة لها خلال الساعات الماضية عارية تماما عن الصحة، ولا تمت بصلة لأسرة الشهيد.







كما أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات التي وقعت عام 2015.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام ضد 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، وتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد بحق 6 آخرين.



ورفضت محكمة النقض، في 19 أبريل/نيسان الماضي، طعن 46 متهماً في القضية، فيما يخص قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، لتؤيد قرار الإدراج وقتها لمدة 3 سنوات.



وأقرت محكمة جنايات القاهرة، في 22 يوليو/تموز 2017، بحكم إعدام 28 متهما لإدانتهم باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.



وأصدرت المحكمة قرارا بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، و15 متهما بالحبس المشدد 10 أعوام، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، إضافة لحيازة وإحراز أسلحة نارية التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، وقنابل شديدة الانفجار.

وفي 29 من يونيو/حزيران 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكب النائب العام المصري وقتها هشام بركات بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة الذي استشهد إثر تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة بالقرب من مركبه في الطريق المعتاد الذي يسلكه من المنزل.