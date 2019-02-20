انت الان تتابع البرازيل ستوفر 300 مليار دولار في عشر سنوات عبر اصلاح نظام التقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

قالت الحكومة البرازيلية إنه من المتوقع أن توفر البلاد أكثر من 300 مليار دولار على مدى عشر سنوات من خلال مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان الأربعاء يهدف إلى إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وصرح ليوناردو روليم المسؤول عن معاشات التقاعد في وزارة الاقتصاد في مؤتمر صحافي "نحتاج إلى تغيير قوانين نظام التقاعد. الناس يعيشون لفترة أطول والنساء ينجبن عدداً أقل من الأطفال وهو ما يعني أن اليد العاملة ستقل".

ويتطلب مشروع القانون تغييرات دستورية لفرض سن أدنى للتقاعد وفترات دفع مستحقات أطول للعاملين في القطاعين الخاص والعام. ويعتبر المشروع جزءا من خطة الرئيس جاير بولسونارو لإصلاح أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وتوجه الرئيس شخصياً إلى البرلمان الأربعاء لتسليم مشروع القانون.

وسيصبح سن التقاعد - غير المنصوص عليه في النظام الحالي - 62 عاما للنساء و65 عاما للرجال.

ويجب أن تكون أدنى فترة للاشتراك في الضمان الاجتماعي 20 عاما، ولكنها ستصبح 40 عاما كشرط لحصول المشتركين على التقاعد كاملا.