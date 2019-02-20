ابنة هشام بركات: إرهابيون في تركيا اخترقوا حسابي على فيسبوك

مصراوي _ كتب- محمد الصاوي:

قالت القاضية مروة بركات، ابنة النائب العام الراحل هشام بركات، إن إرهابيين مقيمين في تركيا اخترقوا حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك.

أضافت بركات في منشور على الحساب بعد أن استعادته يوم الأربعاء: "الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهاب الغادر الذي طالت يده الشهيد هشام بركات".

وقالت مصادر أمنية إن مصلحة السجون نفذت أحاكم الإعدام النهائية بحق تسعة من المدانين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو 2015.

وفوجئ متابعو شبكات التواصل الاجتماعي بمنشور على حساب...