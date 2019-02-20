شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطلسي» يرفض تهديدات بوتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

اعتبر حلف شمال الأطلسي تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب اراضي أعضاء الحلف، «غير مقبولة»، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحلف بيرس كازاليت، اليوم (الأربعاء).

يأتي ذلك بعد إعلان بوتين في وقت سابق اليوم أن روسيا قد ترد على تطوير الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، بنشر أسلحة قد تُستخدم ليس ضد الأراضي التي ينطلق منها تهديد مباشر فحسب، بل أيضاً ضد الأراضي الأمريكية".