في السواحل المغربية.. مناوشات إسبانية بريطانية

كشفت وكالة الأنباء الدولية «رويترز» أن مناوشات عسكرية جرت بين البحريتين الإسبانية والبريطانية، في سواحل صخرة جبل طارق إلى الشمال من السواحل المغربية.

وأوضحت الوكالة أن سفنا عسكرية إسبانية حاولت طرد سفن تجارية بريطانية من المياه القريبة من الصخرة، قبل أن تتدخل وحدات عسكرية بريطانية، وترغم نظيرتها الإسبانية على الابتعاد.

وأوضحت الوكالة أن السفن التجارية التي كانت ترسو في سواحل جبل طارق رفضت الاستجابة لأوامر السفينة الإسبانية العسكرية، إلى أن حضرت سفن تابعة للبحرية البريطانية، ما جعل السفينة الإسبانية، التي كانت قد كشفت أسلحتها ووجهتها نحو السفن البريطانية، تبتعد تدريجيا متجنبة المواجهة.

يشار إلى أن هناك خلافا تاريخيا بين إسبانيا وبريطانيا حول بسط السيادة على هذه الصخرة الخاضعة حاليا لبريطانيا.