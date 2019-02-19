الان تتابع أردوغان: لن نكون قادرين على تحمل عبء اللاجئين بعد ذلك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، إن بلاده لن تكون قادرة على تحمل عبء اللاجئين بمفردها، في إشارة إلى خطوة ربنا تعني غلق الباب في وجه السوريين.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمة له في المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، المنعقد في اسطنبول، أن نفقات أنقرة لصالح اللاجئين تجاوزت 37 مليار دولار، ولم نعد نتحمل.

ولوح أردوغان في كلمته إلى المنطقة الآمنة التي طرحها مؤخرا بقوة شرط موافقة أنقرة على إبقاء اللاجئين داخل الحدود التركية ويمكن اعتبارها الطريقة المثلى من وجهة نظره، لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا.

وتابع بالقول: “يوجد في العالم حاليا نحو 260 مليون مهاجر وأكثر من 68 مليون مُهجَر، وأزيد من 25 مليون لاجئ والأرقام في ازدياد”.

وأشار إلى أن الهجرة قضية إنسانية وسياسية ذات بعد أمني، مؤكدا أن بناء المزيد من الجدران وووضع الأسلاك الشائكة ليس حلا لمنع الهجرة غير النظامية.

وأوضح أردوغان أن المهاجرين سيلجأون إلى وسائل جديدة للهروب مع استمرار انتهاك القوانين والصراعات في العالم واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.