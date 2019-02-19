شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعيد فتح باب الاشتراك و التجديد بمشروع العلاج بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين ،عن إعادة فتح باب الاشتراك و التجديد بمشروع العلاج بداية من غدا الأربعاء، حتى نهاية الشهر الجارى بدون غرامة .

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة،اعتمد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين و نتيجة المشتغلين .

وأكد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، اليوم الثلاثاء ،إدانته الكاملة للحادثين الإرهابيين الخسيسين اللذين راح ضحيتهما شهداء من خيرة شباب الوطن من رجال الجيش والشرطة في سيناء ومنطقة الأزهر بالقاهرة .

وشدد المجلس برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين على وقوف الشعب المصري صفًا واحداً في مواجهة الإرهاب لاقتلاع جذوره وتجفيف منابعه ،مقدما خالص العزاء لأسر الشهداء داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.