مصادر القوات للجديد: زيارة الغريب لسوريا خرق للنأي بالنفس

أكدت مصادر ​القوات​ اللبنانية لقناة "الجديد" ان "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ الى ​سوريا​ هي خرق للنأي بالنفس"، مشيرة الى ان "وزراء القوات سيثيرون الموضوع في جلسة ​مجلس الوزراء​".

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