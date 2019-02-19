نتانياهو: نندد بتدنيس مقابر يهودية من قبل متوحشين معادين للسامية

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بـ"تدنيس 80 مقبرة يهودية في شمال شرق فرنسا"، ووصف ذلك بأنّه "أمر مثير للصدمة وقام به متوحّشون معادون للسامية ويستخدمون رموزًا نازية".
وركّز في بيان، على "أنّني أدعو قادة فرنسا وأوروبا إلى اتخاذ موقف قوي بوجه معادة السامية".
وكان قد تمّ اكتشاف 80 قبرًا يهوديًّا رسم عليها رمز النازية، في مقبرة يهودية في قرية كاتسنايم القريبة من الحدود مع ألمانيا في منطقة الالزاس.
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