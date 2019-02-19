شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول البرلمان يلتقى غدا بأعضاء الحوار المصرى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، مع أعضاء الحوار المصرى الأمريكى، برئاسة القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدا الساعة 11 صباحا، بقاعة 25 يناير بمجلس النواب.

وكان أعضاء الحوار المصرى الأمريكى قد التقوا يوم الاثنين الماضي، بالمفتى، وقال القس أندريه رئيس الإنجيلية، إن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات القوية التى نعتز بها مع فضيلة المفتى، وأهميتها لنشاط برنامج الحوار المصري الأمريكي، بمنتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية."

وقال زكي، إن جولات الحوار السابقة حققت نجاحًا كبيرا خلال جلسات العمل التي استمع فيها كل طرف لرؤية الطرف الآخر، والتى جرى من خلالها تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع المصري والأمريكي لدى الطرفين، لا سيما عقب ثورة 30 يونيو، كما أكد على أن مثل هذة اللقاءات الرسمية التي عقدت مع عدد من المسئولين المصريين والأمريكيين ساهمت فى بناء الثقة من أجل العيش المشترك.