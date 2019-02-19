مقصلة أردوغان.. توقيف 182 شخصا بينهم عسكريون بزعم صلتهم بـ"غولن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت النيابة العامة بولاية إزمير، غربي تركيا، اليوم الثلاثاء، قرارات توقيف بحق 182 شخصا بينهم عسكريون؛ بتهمة الاتصال بجماعة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من جانب أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وشمل قرار التوقيف جنودا حاليين وسابقين بقوات الدرك، إلى جانب موظفين عموميين في 42 ولاية مختلفة، بعد أن اتهمتهم النيابة بالانتماء لحركة غولن، ودعم محاولة الانقلاب، بحسب مصادر إعلامية محلية.



وفور صدور قرار النيابة العامة، تحركت قوات الأمن في الولايات المذكورة، لضبط المطلوبين في عمليات أمنية متزامنة.





ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية -بشكل منتظم شبه يومي- حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.