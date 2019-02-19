تحالف القوى الفلسطينية في لبنان: لإطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك

أكّدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان حرصها على وحدة الموقف الفلسطيني، وتمسّكها بالعمل الفلسطيني المشترك، داعيةً الى الإسراع في الدعوة إلى تحديد موعدٍ قريبٍ جداً لاجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بعدما تمّ تأجيل الإجتماع السابق الذي كان مُزمعاً عقده يوم أمس الإثنين لأسبابٍ فنيّة، لتتمكّن الهيئة من المبادرة فوراً إلى تحمّل مسؤوليّاتها تجاه قضايا شعبنا في لبنان، بين يدي الحوار اللبناني الفلسطيني الذي ستدعو إليه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قريباً بحسب ما أبلغتنا رسمياً.
وأكدت "استعدادنا للمشاركة الفورية في أي اجتماع يتم تحديده للهيئة من قبل أمانة سر الهيئة، فإننا نشكر أشقاءنا في لبنان الحريصين على وحدة الموقف الفلسطيني والساعين لتفعيل العمل المشترك، والداعمين لحقوق شعبنا الفلسطيني في لبنان".
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