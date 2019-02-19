البواردي والعصار يبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين الإمارات ومصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي، مع محمد العصار وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد، الثلاثاء، في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2019"، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، بحث سبل تعزيز التعاون انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفد المرافق للوزير المصري.





وتتواصل، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث على التوالي للنسخة الأكبر في تاريخ معرضي الدفاع الدولي "أيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019"، وسط حضور ومشاركة واسعة محلية وإقليمية ودولية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتشارك في الدورة الـ14 من معرضي الدفاع الدولي "أيدكس" والدفاع البحري "نافدكس 2019" الذي انطلق، الأحد، أكثر من 1310 شركات من 62 دولة.

وتشهد الدورة الحالية التي تعد الأضخم منذ انطلاقه في عام 1993 والأكثر مشاركة للشركات العارضة والمحلية؛ حيث ارتفع عدد الأجنحة الوطنية ليصل إلى 33 جناحا، كما وصل عدد الشركات المحلية إلى 170 شركة، إضافة إلى الشركات العالمية، منها 5 بلدان تشارك في المعرض لأول مرة، وهي بيرو وإندونيسيا وجورجيا وكولومبيا وهونج كونج.



