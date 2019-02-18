صراع الأخوين الغاوي.. محمد يتهم شقيقه عبد العالي بتحريض إخوته ضده

في أول رد له على ادعاءات أشقائه واتهامهم له بالكذب في تصريحاته التي قال فيها إنه اضطر للعمل في التعليم لأنه ابن أسرة فقيرة، وكان من واجبه مساعدة والده لتربية أخوته الصغار، صرح الفنان محمد الغاوي، اليوم الاثنين، لـ”اليوم24″ أنه يعلم من حبك هذا السيناريو ضده ويعلم أغراضه.

واتهم الغاوي، في حديثه الهاتفي مع “اليوم24″، شقيقه الفنان عبد العالي الغاوي، بتحريض جميع أشقائه ضده للخروج بمقاطع فيديو، وذلك بغرض تشويه سمعته.

وقال محمد الغاوي: “هذا السيناريو من حبكة أخي وابن أمي وأبي عبد العالي الغاوي، بغرض محوي من الخريطة، وأنا أفوض أمري لله سبحانه وتعالى”.

هذا، وخرج أشقاء محمد الغاوي والذي يبلغ عددهم 6، في مقطع فيديو انتشر مؤخرا، يكذبون تصريحه في برنامج “فاص آ فاص” على “شدى تي في”، حين قال فيه إنه اضطر للاشتغال في التعليم لمساعدة والده في تربيتهم، كما اتهموه بسوء معاملته لهم.