بينهم شقيقين.. ننشر أسماء ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحصيلة النهائية لضحايا حادث انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بلغت 3 وفيات ومصاب، وذلك بعد انتهاء أعمال رفع الأنقاض.

وكان عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، انهار ظهر اليوم الاثنين، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وقال "كمال" في تصريح لـ"الخليج 365" إن المتوفين هم كل من (عايدة أنور عبد العال، 36 سنة، عبد الرحمن محمد محمد، 20 سنة، وآية محمد محمد 19 سنة)، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.

وأضاف رئيس حي غرب، أن الحادث أسفر عن إصابة إسماعيل إبراهيم مجاهد، فرد شرطة، 42 سنة، مصاب بجرح قطعي بالإبهام الأيمن، وجرى إسعافه في موقع الحادث.

وأشار إلى أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار إزالة للطابقين الثالث والرابع، وترميم للطابقين الأول والثاني منذ عام 2013.

الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد انهيار العقار رقم 31 في حارة ابن مسعود متفرع من شارع يوسف الحكيم.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة في قسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.